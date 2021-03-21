2021/03/21 | 07:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أكثر من ١٠ سنوات على اندلاع الحرب السورية، يمكن للبنان الحديث عن نجاحه في الحفاظ على السلم الأهلي، ولكنه تعرض لمخاطر عدة أوصلته إلى انهيار اجتماعي غير مسبوق، على حد تعبير صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("لوفيغارو": فرنسا تتجه لزيارة الضغط على السياسيين اللبنانيين) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("لوفيغارو": فرنسا تتجه لزيارة الضغط على السياسيين اللبنانيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).