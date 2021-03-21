العراق.. تدمير 61 وكرا و24 كهفا في جبال قره جوغ

2021/03/21 | 08:02 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، تدمير 61 وكراً و24 كهفاً بجبال "قره جوغ" في نينوى خلال 10 أيام....

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