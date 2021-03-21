2021/03/21 | 08:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الطائرات التركية تشن غارات جوية على منطقة كوردية في سوريا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/21 | 08:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطائرات التركية تشن غارات جوية على منطقة كوردية في سوريا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطائرات التركية تشن غارات جوية على منطقة كوردية في سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).