2021/03/21 | 08:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل سينجح "بايدن" في خطته لحزمة تحفيز ستكون هي أكبر قانون للإنفاق في التاريخ الأميركيّ؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السياسة الديمقراطية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السياسة الديمقراطية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).