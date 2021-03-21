مانشستر سيتي يتأهل إلى النصف النهائي لكأس الاتحاد (فيديو)

2021/03/21 | 08:36 - المصدر: NRT عربية

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تمكن فريق مانشستر سيتي من التأهل إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعد تغلبه على إيفرتون (2-0) في اللقاء الذي جمعهما مساء السبت.

ووقع على ثنائية السيتي كل من اللاعبين، الألماني إلكاي غوندوغان والبلجيكي كيفين دي بروين، في الدقيقتين (84 و90) على الترتيب، من عمر المباراة التي جرت على ملعب "غوديسون بارك" في مدينة ليفربول.

كما بلغ فريق ساوثهامبتون الدور نصف النهائي للمسابقة أيضا، على حساب مضيفه بورنموث، إثر فوزه عليه بثلاثة أهداف دون رد.

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