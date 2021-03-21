2021/03/21 | 08:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- واع

أعلن محافظ إقليم لازيو الإيطالي، نيكولا دزينغاريتي، أن معهد لادزارو سبالانتساني للأمراض المعدية سيبدأ قريبا اختبارات للقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

وقال دزينغاريتي، في تصريح صحفي أدلى به السبت: "سيتم بعد عدة أيام إبرام أول اتفاق حول إجراء اختبارات علمية للقاح سبوتنيك V في معهد سبالانتساني".

وأضاف إقليم لازيو الإيطالي: "هذا خبر ممتاز، وذلك سيمكننا من تحقيق انفراج إلى الأمام في مجال تلقي اللقاحات".

والجمعة أكد رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، أنه لم يستبعد أن حكومته قد تتخذ قرارا انفراديا حول المصادقة على استخدام اللقاح الروسي في إيطاليا في حال عدم حل القضية على مستوى الاتحاد الأوروبي.

المصدر: وكالات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قريبا اختبارات للقاح "سبوتنيك V" ضد كورونا في ايطاليا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قريبا اختبارات للقاح "سبوتنيك V" ضد كورونا في ايطاليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).