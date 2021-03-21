إطلاق مشروع ’الدولار الوقائي’ قي العراق: نسخة إلى رئيس الوزراء

2021/03/21 | 08:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت نقابة الصيادلة، الأحد، إعداد مشروع قانون باسم "الدولار الدوائي"، بهدف إعادة أسعار الأدوية إلى ما كانت عليه قبل رفع سعر صرف الدولار الأميركي.

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وقال النائب الثاني لنقيب الصيادلة أمجد حسيب في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعه "ناس"، (21 آذار 2021) إن "النقابة أعدت مشروع (الدولار الدوائي) وسلم من قبل نقيب الصيادلة الى رئيس الوزراء ووزير الصحة"، مشيراً الى أن "النقابة لم تحصل لغاية الآن على اجابة واضحة أو تأييد لما جاء بهذا المشروع".

وأضاف أن"عملية استيراد الأدوية تخضع لعملية سعر صرف الدولار المتداول في الأسواق"، مبيناً أن "مشروع القانون هذا يلزم المصارف بجعل عملية الصرف أو التحويل الى الدولار للمكاتب الدوائية المجازة، وفق السعر السابق من دون أي زيادة".

وتابع حسيب: أن "المكاتب المستوردة للأدوية يمكنها أن تبيع الأدوية الى الصيدليات ضمن إطار التسعيرة السابقة، وإلزامها بأسعار محددة ضمن المنظومة الوطنية من دون الزيادة التي طرأت على أنواع الأدوية، والتي بلغت نسبتها من 20 إلى 25 بالمئة".

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