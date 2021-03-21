2021/03/21 | 08:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير صحة إقليم كوردستان يدعو الأسر لوقاية أطفالهم من فيروس كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/21 | 08:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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