العراق يحذر طياريه من خطر اشعة الليزر

2021/03/21 | 08:49 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حذر مسؤول العلاقات الخارجية في الخطوط الجوية العراقية حسين جليل، اليوم الأحد، من المخاطر الكبيرة على الطيارين نتيجة سوء استخدام أشعة الليزر.وقال جليل، في تصريح صحفي، إن “أشعة الليزر التي يستخدمها بعض المواطنين والمنتسبين تؤثر في نظر الطيارين وخصوصاً أثناء هبوط الطائرات في مطار بغداد الدولي”، مبيناً أن “طياري الخطوط الجوية العراقية أبلغوا […]

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