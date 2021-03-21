2021/03/21 | 08:54 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت نقابة الصيادلة، اليوم الأحد، عن إعداد مشروع قانون باسم “الدولار الدوائي”، بهدف إعادة أسعار الأدوية إلى ما كانت عليه قبل رفع سعر صرف الدولار الأميركي.وقال النائب الثاني لنقيب الصيادلة، أمجد حسيب في تصريح صحفي، إن “النقابة أعدت مشروع (الدولار الدوائي) وسلم من قبل نقيب الصيادلة الى رئيس الوزراء ووزير الصحة”، مشيراً الى أن “النقابة لم تحصل لغاية الآن على اجابة واضحة أو تأييد لما جاء بهذا المشروع”.وأضاف أن “عملية استيراد الأدوية تخضع لعملية سعر صرف الدولار المتداول في الأسواق”، مبيناً أن “مشروع القانون هذا يلزم المصارف بجعل عملية الصرف أو التحويل الى الدولار للمكاتب الدوائية المجازة، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نقابة الصيادلة تطرح مشروع “الدولار الدوائي” عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نقابة الصيادلة تطرح مشروع “الدولار الدوائي”) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نقابة الصيادلة تطرح مشروع “الدولار الدوائي”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).