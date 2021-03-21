مصر تسجل 644 إصابة و45 وفاة جديدة بكورونا

2021/03/21 | 09:01 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت وزارة الصحة المصرية، عن تسجيلها 644 إصابة و45 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19”.وحسب الصحة، فقد ارتفعت حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في البلاد لتصل إلى 194771 حالة، فيما بلغت الوفيات 11557 حالة.كما أشارت الوزارة إلى أن عدد المتعافين من فيروس كورونا في البلاد بلغ 149489 شخصا.

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