هادي العامري: نرفض تكميم الأفواه

2021/03/21 | 09:03 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب رئيس تحالف الفتح في العراق هادي العامري، عن رفضه تكميم الأفواه.

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