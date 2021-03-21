2021/03/21 | 09:03 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقابة الصيادلة تطرح مشروع الدولار الدوائي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/21 | 09:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نقابة الصيادلة تطرح مشروع الدولار الدوائي) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نقابة الصيادلة تطرح مشروع الدولار الدوائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).