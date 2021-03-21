خبير امني: الارهاب يستغل الاودية البعيدة منطلقا لتنفيذ هجماته في ثلاث محافظات

2021/03/21 | 09:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاصبين الخبير الامني علي الوائلي، ان داعش الارهابي يستغل الاودية البعيدة والمناطق ذات التضاريس الوعرة منطلقا لتنفيذ هجماته على محافظات ديالى وصلاح الدين وبغداد.وقال الوائلي، لـ /المعلومة/، ان “بعض المناطق مازالت رخوة امنيا ولم يتم السيطرة عليها بشكل فعلي، حيث تنشط فيها المجاميع الارهابية وخاصة في اطراف المحافظات”.واضاف ان “المناطق ذات التضاريس الوعرة والاودية البعيدة وخاصة في محافظة ديالى تشكل مواقع تهديد للامن، حيث يتخذ منها عناصر داعش الارهابي ملاذا امنا ومنطلقا لتنفيذ مخططاته ضد ديالى وبغداد وصلاح الدين”.وشدد الوائلي على ضرورة “اجراء العمليات الاستباقية ونصب الكمائن على امتداد الطرق المؤدية الى تلك المناطق، فضلا عن قطع خطوط الامداد وخاصة الاجنبية التي تمول المجاميع الارهابية”.



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