لندن.. إصابات واعتقالات في تظاهرات ضد الغلق (صور)

2021/03/21 | 09:06 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت السلطات الامنية في بريطانيا، وقوع إصابات كثيرة في صفوفها اثر رمي محتجين مناهضين للعزل العام جراء كورونا مقذوفات على الشرطة وسط العاصمة لندن.

وبدأت التظاهرة ظهرا في هايد بارك واستمرت في وسط لندن، وبعد ذلك، عادت مجموعة من المتظاهرين إلى الحديقة حيث ألقوا مقذوفات على الشرطة.

وقال قائد عمليات حفظ الأمن لورانس تيلور في بيان: "أصيب كثيرون نتيجة هذه الهجمات.



إنه أمر غير مقبول بتاتا ومحزن أن يصبح عناصر مكلفون تطبيق قانون وضع لحمايتنا جميعا، ضحايا لهذه الهجمات العنيفة".

وقالت الشرطة إنها اعتقلت 33 شخصا، معظمهم بسبب انتهاكات قواعد كورونا، بعد أن تجمع ما يصل إلى عشرة آلاف شخص يحملون لافتات كتب عليها شعارات مثل "توقفوا عن تدمير حياة أطفالنا" و"الوباء المزيف".

وكان رئيس الوزراء بوريس جونسون قد وعد بتخفيف القيود في ظل تحسن الوضع الوبائي، ومن المفترض رفع الحجر الصارم في نهاية شهر آذار الجاري.

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