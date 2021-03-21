الاقتصاد النيابية: الضرائب المفروضة في الموازنة لن تمس الامن الغذائي والدوائي

2021/03/21 | 09:07 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ خاصاكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، ان الضرائب التي وضعت في الموازنة لن تمس الامن الغذائي والدوائي، لافتة الى ان الضرائب ستفرض وفق قانونها المعمول به.وقال عضو اللجنة حامد عباس لـ /المعلومة/، ان “الضرائب رفعت من قانون الموازنة وتم العودة الى قانون الضرائب السابق حيث سيطبق بشكله الطبيعي المعمول به”.واضاف ان “الضرائب فرت على بعض السلع المستوردة لمحاولة تحويل رؤوس الاموال نحو المنتج المحلي وانعاشه من جديد بدلا من الاعتماد على الاستيراد”.وبين ان “الضرائب استبعدت عن الامن الغذائي والدوائي الذي يمس حياة المواطن العراقي، وذلك من اجل ضمان عدم الاضرار بالمواطن او الوضع المعيشي له”.



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