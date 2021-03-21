بيرلو يعلق على إمكانية رحيل رونالدو

2021/03/21 | 09:08 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أكد مدرب نادي يوفنتوس، أندريا بيرلو، أمس السبت، أنه سعيد بمواصلة العمل مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يمتد عقده مع فريق “السيدة العجوز”، حتى يونيو 2022.وأثيرت التكهنات بشأن مستقبل أفضل لاعب في العالم خمس مرات (رونالدو)، بعد خروج يوفنتوس من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني تواليا.وفتح مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، الباب أمام عودة “الدون” إلى فريق العاصمة الإسبانية، معتبرا أن ذلك “محتمل”.وقال بيرلو عشية مباراة فريقه ضد ضيفه بينيفينتو في الدوري الإيطالي المقررة مساء اليوم الأحد، في أول تعليق له على إمكانية رحيل رونالدو عن يوفنتوس: “حتى الآن، لم نفكر […]

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