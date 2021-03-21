كوتينيو يثير اهتمام آرسنال بعد رغبة برشلونة في بيعه

2021/03/21 | 09:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- واعذكرت صحيفة ”ميرور“ الانكليزية، أن آرسنال عاد للاهتمام بضم البرازيلي فيليب كوتينيو، لاعب برشلونة، بعدما فشل في تحقيق ذلك الصيف الماضي نتيجة تشبث المدرب الهولندي رونالد كومان ببقائه.ووفقا لما ذكرته الصحيفة، فأمل آرسنال في ضم النجم السابق لفريق ليفربول تجدد بسبب تقارير إعلامية تحدثت عن رغبة برشلونة في التخلص منه خلال الصيف المقبل، حتى لا يدفع 20 مليون يورو لفريق ليفربول حين يصل اللاعب إلى 100 لقاء رفقة برشلونة.وتعاقد برشلونة مع كوتينيو من ليفربول مقابل 120 مليون يورو و40 مليون يورو كمتغيرات دفع منها 15 مليون يورو، وما زال أمامه دفع 25 مليون يورو من بينها 20 مليون يورو، حال وصول اللاعب إلى 100 لقاء مع ”البلوغرانا“.وشارك كوتينيو في 90 لقاء ويتبقى أمامه 10 لقاءات للوصول إلى 100، لكنه حاليا مصاب ولا يلعب مع برشلونة ولن يصل للعدد المطلوب من اللقاءات مع نهاية الموسم الحالي.

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