أسترازينيكا ترد على

2021/03/21 | 09:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت شركة أسترازينيكا، اليوم الأحد، أن لقاحها المضاد لكورونا لا يحتوي على "مكونات مشتقة من لحم الخنزير"، وذلك في رد على تأكيد في إندونيسيا، أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان، أن اللقاح يتعارض مع الشريعة الإسلامية.

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