الكعبي: العراق قد يشهد موجة تظاهرات كبيرة بعد التصويت على الموازنة

2021/03/21 | 09:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص رأى المحلل السياسي سعد محمد الكعبي، ان العراق قد يشهد في الايام القليلة المقبلة تظاهرات كبيرة احتجاجا على عدم انصاف شريحة الخريجين في الموازنة.وقال الكعبي لـ /المعلومة/، ان “الموازنة لم تأت منصفة لاغلب الشرائح في البلد، فضلا عن ابقاء سعر الدولار عند مستواه الحالي سيزيد غليان الشارع اكثر من الان”.واضاف […]

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