2021/03/21 | 09:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وجه خبراء في عالم المال والاقتصاد، نصيحة حول الدولار في ضوء تقلبات الجارية من أجل تقليل المخاطر.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال إدوارد بوغروف، الشريك الإداري لشركة "GLS INVEST"، "هل يتعين التخلص من الدولار الآن، أم أنه من الضروري الانتظار لترى الموقف..



القاعدة الذهبية للمستثمر هي عدم الاحتفاظ بجميع المدخرات بعملة واحدة، بغض النظر عن مدى سيولتها".

في الوقت نفسه، نصح الخبير، من أجل تقليل المخاطر، بعدم اعتماد جميع الأموال بالدولار بالكامل، وترك ثلث الأصول بالدولار، والثلث الآخر باليورو، والباقي بالعملة المحلية.

من جهته قال ماكسيم ماركوف، الأستاذ المساعد في قسم الأسواق المالية في جامعة بليخانوف الروسية للاقتصاد، لوكالة "برايم": "سعر صرف الدولار يشهد تقلبات كبيرة بشكل عام في السنوات الأخيرة.



لذلك يجب ألا تتوقع تحسين رفاهيتك من خلال استثمار أموالك الحالية فيه".

ووفقا له، فإن ديناميكيات سعر صرف الدولار على المدى القصير لا يمكن التنبؤ بها على الإطلاق، ويمكن أن تنمو، ويمكن أن تنخفض.



لذلك من الأفضل الاحتفاظ بالمال بالعملة التي تنفقها بها.

"روسيا اليوم"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نصيحة من خبراء في عالم المال حول التعامل مع تقلبات الدولار) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نصيحة من خبراء في عالم المال حول التعامل مع تقلبات الدولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).