“داعش” يختطف 4 عمال حقل دواجن شمال شرق بعقوبة

2021/03/21 | 09:16 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى..أعلن رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في ديالى رعد التميمي، الاحد، عن قيام تنظيم “ داعش” الاجرامي باختطاف 4 من عمال حقل دواجن في منطقة زاغنية شمال شرق بعقوبة.وقال التميمي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” تنظيم داعش الارهابي اختطف في ساعة متاخرة من مساء يوم امس 4 من عمال حقل دواجن في منطقة زاغنية قرب ناحية العبارة(13كم شمال شرق بعقوبة) واقتادهم الى جهة مجهولة”.واضاف التميمي،ان “الاجهزة الامنية بدأت عملية تمشيط وتعقب في منطقة الحادث”.وتشهد ناحية العبارة منذ اشهر خاصة الاطراف نشاط لخلايا داعش بين فترة واخرى من خلال تفجير العبوات الناسفة ما يؤدي الى سقوط ضحايا”.انتهى 25 ف

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