العدل بصدد إصلاح وتأهيل السجون لتخفيف الاكتظاظ

2021/03/21 | 09:19 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت وزارة العدل، اليوم الأحد، أنها بصدد إصلاح وتأهيل السجون لتخفيف الاكتظاظ.وقال مدير عام دائرة إصلاح الاحداث في الوزارة كامل أمين في تصريح صحفي، آن “الوزارة تعمل باستمرار وضمن خططها، على إصلاح وتأهيل السجون وبناء أقسام وملاحظيات جديدة لمنع أي اكتظاظ فيها وبموجب برنامجها الإصلاحي”.وأضاف، أن “الدائرة تجري عملية نقل بين الأقسام والملاحظيات بحسب سعتها”، مشيراً إلى “استقبال قسم تأهيل الشباب البالغين بدائرة الإصلاح، 50 مودعا من دار ملاحظية محافظة نينوى، بينما تستمر عملية النقل بحسب الطاقة الاستيعابية لكل قسم أو دار”.وتابع، أن “الدائرة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتعزيز برامج التأهيل بالجوانب الصحية والنفسية والاجتماعية بالتنسيق […]

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