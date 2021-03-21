داعش يختطف / 4 / عمال دواجن في ديالى

2021/03/21 | 09:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / اختطف عناصر من تنظيم داعش / 4 / عمال دواجن شمال شرق بعقوبة .مركز محافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / ان مجموعة مسلحة تنتمي الى تنظيم داعش اختطفت / 4 / عمال يعملون في حقول الدواجن بأطراف ناحية العبارة شمال شرق بعقوبة واقتادتهم الى جهة مجهولة .واضاف ان القوات الامنية شرعت بعملية بحث عن المختطفين ./انتهى

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