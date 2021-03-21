2021/03/21 | 09:20 - المصدر: وكالة نينا
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بعقوبة / نينا / اختطف عناصر من تنظيم داعش / 4 / عمال دواجن شمال شرق بعقوبة .
مركز محافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / ان مجموعة مسلحة تنتمي الى تنظيم داعش اختطفت / 4 / عمال يعملون في حقول الدواجن بأطراف ناحية العبارة شمال شرق بعقوبة واقتادتهم الى جهة مجهولة .واضاف ان القوات الامنية شرعت بعملية بحث عن المختطفين ./انتهى
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (داعش يختطف / 4 / عمال دواجن في ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مركز محافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / ان مجموعة مسلحة تنتمي الى تنظيم داعش اختطفت / 4 / عمال يعملون في حقول الدواجن بأطراف ناحية العبارة شمال شرق بعقوبة واقتادتهم الى جهة مجهولة .واضاف ان القوات الامنية شرعت بعملية بحث عن المختطفين ./انتهى
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (داعش يختطف / 4 / عمال دواجن في ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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