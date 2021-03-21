المانيا تسجل أكثر من 13 ألف إصابة جديدة بكورونا

2021/03/21 | 09:26 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ سجلت ألمانيا 13733 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى مليونين و659516 حالة.كما أظهرت البيانات ارتفاع عدد الوفيات المبلغ عنها إلى 74664 وفاة، بعد تسجيل 99 حالة وفاة جديدة.وحذر المسؤولون من ازدياد عدد الإصابات بفيروس كورونا […]

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