تدمير 3 اوكار للارهابيين في قضاء الطارمية

2021/03/21 | 09:30 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاحد، العثور على ثلاثة أوكار للإرهابيين تحتوي مواد غذائية في قضاء الطارمية شمالي بغداد.

وذكرت الخلية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد والفرقة السادسة، والفوج الاول باللواء الأول قوات خاصة ، تمكنت من العثور على ثلاثة أوكار للإرهابيين تحتوي مواد غذائية في بساتين البو شهاب في قضاء الطارمية "، مشيرا الى "قيام الجهد الهندسي بتفجيرها".

واضاف البيان، انه " تم العثور ايضا على عبوة ناسفة، وكيلو غرام من مادة نترات الامونيا و ٣ كيلو غرامات من عجينة C4 و٣ كيلو غرامات من مادة الكبريت".

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