برهم صالح والفياض يؤكدان على اهمية تعزيز سلطة الدولة وفرض سيادتها ودعم الاجهزة الامنية

2021/03/21 | 09:30 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض أهمية تعزيز سلطة الدولة وسيادتها، ودعم أجهزتها الأمنية في حماية أمن المواطنين، وتحقيق السلم المجتمعي.جاء ذلك لقاء جمع الطرفان في السليمانية، حيث جرى البحث في التطورات السياسية والأمنية … Readmore

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