البيت الأبيض يلغي

2021/03/21 | 09:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن البيت الأبيض إلغاء فعالية دحرجة بيض عيد الفصح السنوية للعام الثاني على التوالي بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال مكتب السيدة الأولى الأمريكية، جيل بايدن، أمس الجمعة، إن البيت الأبيض يعتزم الاحتفال بالعطلة بإرسال بيض عيد الفصح التذكاري للعام 2021 في الأيام المقبلة إلى مواقع تطعيم ضد فيروس كورونا ومستشفيات محلية.

وبدأ الرئيس الأمريكي الأسبق رذرفورد بيرتشارد هايز هذا التقليد عام 1878.

وفي عدة مناسبات أخرى تم نقل الفعالية خارج أراضي البيت الأبيض أو جرى إلغاؤها.

فخلال الحرب العالمية الأولى، علق الرئيس وودرو ويلسون الفعالية، وفعل الرئيس فرانكلين روزفلت الأمر نفسه خلال الحرب العالمية الثانية.

وألغى الرئيس هاري ترومان تقليد دحرجة بيض الفصح تماما في الفترة من عام 1948 إلى عام 1952، بسبب ترشيد المواد الغذائية والتجديدات في البيت الأبيض.

وأحيا الرئيس دوايت أيزنهاور التقليد مرة اخرى في عام 1953.

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