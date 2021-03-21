ديالى.. اختطاف 4 عمال من حقل للدواجن واقتيادهم إلى جهة مجهولة

2021/03/21 | 09:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر أمني من محافظة ديالى، اليوم الأحد، بقيام مجهولين باختطاف 4 عمال من حقل دواجن في وقت متأخر من مساء أمس.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "مجهولين، قاموا باختطاف 4 عمال من حقل دواجن في أطراف ناحية العبارة 15 كم شمال شرق بعقوبة في وقت متأخر من مساء أمس السبت".

وأضاف، أن "القوات الأمنية، بدأت عملية البحث والتحري عن المختطفين".

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