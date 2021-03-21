البرلمان يفشل في الاتفاق حول الموازنة ويؤجل جلسة التصويت الى السبت المقبل

2021/03/21 | 09:36 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فشلت جولات الحوار المكثفة بين وفد إقليم كردستان برئاسة قوباد الطالباني والكتل السياسية في بغداد بشان الموازنة من الوصول الى اتفاق ينهي الخلافات ويفتح الأبواب للتصويت على الموازنة الاتحادية للعالم الحالي.وفي التفاصيل حيث أجل مجلس النواب التصويت على مشروع … Readmore

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