العراق يحصد 6 أوسمة في بطولة تونس البارالمبية

2021/03/21 | 09:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تمكن المنتخب الوطني العراقي البارالمبي، من حصد ستة اوسمة ملونة في بطولة تونس البارالمبية والمؤهلة الى نهائيات دورة طوكيو.

وحقق ادريس ساميT35 وساما فضيا في فعالية 200 متر، ليحصل بذلك على رقم جديد من الممكن ان يؤهله الى الدورة البارالمبية في طوكيو الصيف المقبل.

كما حصلت اللاعبة الناشئة فاطمة فاضل في فعالية 200 متر T 35 على المركز الخامس ورقما شخصيا جديدا من ممكن ان يؤهلها الى طوكيو.

وبذلك يكون العراق حصل من خلال لاعبي اتحاد العاب القوى البارالمبي التابع للجنة البارالمبية العراقية على ستة اوسمة ملونة مكونة كالاتي :

وسام ذهبي واحد

ثلاثة أوسمة فضية

وسامان برونزيان

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