2021/03/21 | 09:37 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن مسؤولون من المسجد الكبير في باريس والمسجد الكبير في ليون ومسجد إيفري الكبير في بيان، بأن السلطات الفرنسية اعتمدت شروطا جديدة لذبح الدواجن اعتبارا من يوليو/تموز 2021.وتتضمن هذه التعليمات الضوابط الرسمية المتعلقة بحماية الحيوان خلال ذبح الدواجن، حيث سيكون من المستحيل على المذابح التي توفر تصديق علامة “الحلال”، بداية من يوليو المقبل، احتراما لمبادئ الذبح الحلال، كما تحدده الشريعة الإسلامية، وعليه سيحظر بموجب هذه التعليمة الوزارية ذبح الدواجن الحلال في فرنسا، بحسب ما نقل موقع “يورو نيوز”.وقال ممثلو الديانة الإسلامية في فرنسا الحاصلين على الموافقة الوزارية، التي تخول لهم إصدار تراخيص لممارسة طقوس الأضاحي، وضمان التصديق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فرنسا تحظر الذبح الحلال للدواجن عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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