صحيفة: إسرائيل بحاجة إلى

2021/03/21 | 09:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسعى إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للتفاوض مع إيران، عبر العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 الذي قد يتحسن بعد مفاوضات مستقبلية، تشمل رقابة صارمة على برنامجها النووي، لكن هذا لن يكون كافيا، بحسب مقال رأي بصحيفة "جيروزاليم بوست".

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