إلى الرجال بمناسبة عيد الأم - دينا سليم حنحن

2021/03/21 | 09:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دينا_سليم_حنحن مشهد في الذاكرة:إلى الرجال بمناسبة عيد الأم:اعتاد جار الطفولة، أرمني عاش في حارتنا، اعتاد " تمريج" قدمي زوجته المصابة بداء السكري الخطير، بالماء والملح.تكرر المشهد ذاته عند جاره شيخ الجامع، شاهده جار آخر فقلّده أيضا، وهكذا أصبحت مع مرور الزمان عادة لدى بعض رجالات الحارة، تعلّم الشباب منهم احترام المرأة وتقديس الأم.في عيد الأم، الهدية الأوفى أن يكون الزوج محبًا ، وعطوفاً، ووف ......





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