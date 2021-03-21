مقالات صديقه .العراق:زيارة البابا وأوهام الوئام والسلام.الرفيق صادق عزيز. - تيار الكفاح العمالى - مصر

2021/03/21 | 09:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#تيار_الكفاح_العمالى_-_مصر .اختتم بابا الكنسية الكاثوليكية ورئيس الفاتيكان زيارة رسمية إلى العراق استغرقت ثلاثة ايام.



و قد وصفت الزيارة بأنها ” تاريخية” من قبل بعض المراقيبن و الدبلوماسيين، كما وصف المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف الزيارة بانها “نقطة انتقالية”.



تعد هذه الزيارة الاولى لزعيم الكنيسة الكاثولية للعراق بعد أن فشل يوحنا بولص في تحقيق زيارة مماثلة للعراق عام 2000 عندما كان النظام الفاشي ......





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