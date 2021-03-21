هجوم حاد من مسؤول قطري سابق ضد مجلس التعاون الخليجي!

2021/03/21 | 09:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وصف رئيس الوزراء القطري الأسبق، حمد بن جاسم، مجلس التعاون الخليجي بـ"البوق الإعلامي" الذي يصدر بيانات داعمة لدولة ما أو شاجبة لحدث دون أن يلبي تطلعات شعوب الخليج.

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وقال بن جاسم في سلسلة تغريدات عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر تابعها "ناس"، (21 آذار 2021)، "يتضح يوماً بعد يوم أن ما يحققه مجلس التعاون الخليجي من فوائد لا يتعدى إصدار بيانات تعود بفائدة هامشية في معظم الأحيان على بعض دول المجلس، سواء كان ذلك شجباً لبعض الأطراف، أو تأييداً لمواقف هذه الدولة أو تلك من بعض القضايا الإقليمية والدولية"، حسب قوله.

يتضح يوماً بعد يوم أن ما يحققه مجلس التعاون الخليجي من فوائد لا يتعدى إصدار بيانات تعود بفائدة هامشية في معظم الأحيان على بعض دول المجلس، سواء كان ذلك شجباً لبعض الأطراف، أو تأييداً لمواقف هذه الدولة أو تلك من بعض القضايا الإقليمية والدولية،

— حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) March 20, 2021

وأضاف قائلا: "أو لإبداء وجهات نظر تجاه قضايا أخرى تعجز الدول الأعضاء أن ترد عليها بنفسها دون مساعدة من غيرها.



وهذا لابأس به ولكن أصبح المجلس مجرد بوق إعلامي ينفخ هنا وهناك من دون هدف محدد مفيد على الصعيد القومي العام.



وهذا للأسف ليس ما طمح له الآباء المؤسسون حين أنشئ المجلس".

أو لإبداء وجهات نظر تجاه قضايا أخرى تعجز الدول الأعضاء أن ترد عليها بنفسها دون مساعدة من غيرها.



وهذا لابأس به ولكن أصبح المجلس مجرد بوق إعلامي ينفخ هنا وهناك من دون هدف محدد مفيد على الصعيد القومي العام.



وهذا للأسف ليس ما طمح له الآباء المؤسسون حين أنشئ المجلس،

— حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) March 20, 2021

وتابع بن جاسم: "ولا يصبو لطموحات شعوب المجلس التي تريد أن يحقق المجلس كثيراً من آمال التلاحم والانسجام والوحدة التي تنشدها الشعوب حتى يستطيع أن يصمد ويستمر أمام ما يواجهه من تحديات"، حسب قوله.

ويأتي هذا الرأي في وقت تشهد فيه العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي تقاربا بعد الأزمة الخليجية بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة وقطر من جهة أخرى.

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