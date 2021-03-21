الكاظمي مغرداً: نهنئ شعبنا الكوردي والعراقيين جميعاً وكل المحتفلين بأعياد نوروز

2021/03/21 | 09:43 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي على التمسك بوحدة العراق والمكتسبات الديمقراطية والتطلع إلى تجاوز التحديات بمناسبة عيد نوروز، داعياً إلى أن يكون “التآخي عنواناً لمستقبل أفضل”.وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر: “نهنئ شعبنا الكوردي والعراقيين جميعا وكل المحتفلين … Readmore

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