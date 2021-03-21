العثور على اوكار ارهابية شمالي بغداد

2021/03/21 | 09:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / عثرت القوات الامنية على عدة اوكار ارهابية تحتوي على مواد غذائية في منطقة الطارمية شمالي بغداد.وقالت خلية الاعلام الامني في بيان ان : قوة مشتركة من قيادة عمليات بغداد والفرقة السادسة، والفوج الاول باللواء الأول قوات خاصة ، عثرت على ثلاثة أوكار للإرهابيين في بساتين البو شهاب في قضاء الطارمية شمالي بغداد مشيرة الى ان الجهد الهندسي قام بتفجيرها./انتهى3

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