2021/03/21 | 09:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ وجه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بتحويل مشروع ( الصندوق السيادي) ، الذي قدمه النائبان عن تحالف سائرون الدكتورة انعام الخزاعي وناجي السعيدي ، الى مجلس الوزراء لبيان رايه في الصندوق السيادي بعد تأكيد اللجنة القانونية في البرلمان ان المشروع " مستوف للشروط الشكلية في الدستور وللنظام الداخلي " لمجلس النواب وان " الأسباب التي استند اليها المشروع تستدعي تشريعه " ./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد تقديمه من سائرون .. الحلبوسي يحيل مشروع الصندوق السيادي الى الحكومة تمهيدا لتشريعه) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد تقديمه من سائرون .. الحلبوسي يحيل مشروع الصندوق السيادي الى الحكومة تمهيدا لتشريعه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).