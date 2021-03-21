الداخلية العراقية: إعفاء مواطني 37 دولة من تأشيرات الدخول الى العراق جاء لتنشيط الاستثمار

2021/03/21 | 09:52 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية اليوم الاحد أن قرار الحكومة القاضي بإعفاء مواطني 37 دولة من تأشيرة سمات الدخول إلى البلاد، جاء لتنشيط الاستثمار.الناطق باسم الوزارة اللواء خالد المحنا قال في تصريحات صحفية تابعتها ” السومرية نيوز” إن قرار … Readmore

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