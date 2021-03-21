رئيس البرلمان يوافق على تحويل مشروع الصندوق السيادي إلى الحكومة

2021/03/21 | 09:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وافق رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على تحويل مشروع الصندوق السيادي ، الذي قدم من قبل نائبي تحالف سائرون انعام الخزاعي و ناجي السعيدي إلى الحكومة .

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