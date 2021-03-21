اليوم افواج المعتمرين تنطلق من كردستان الى الديار المقدسة

2021/03/21 | 10:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في اقليم كردستان انها سترسل، اليوم الأحد، اول وجبة من المعتمرين من اقليم كوردستان، الى الديار المقدسة لاداء مناسك العمر.وقالت وزارة الاوقاف والشؤون الدينية في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه ان “يوم الاحد سيشهد بدء ارسال المعتمرين الى الديار المقدسة، بعد توقف دام نحو سنة بسبب جائحة …

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