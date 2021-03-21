النقد الدولي: تعافي الاقتصاد العالمي امام مخاطر كورونا يلوح في الافق

2021/03/21 | 10:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعتبر صندوق النقد الدولي أن هناك بوادر تعاف قوي للاقتصاد العالمي، لكنه حذر من استمرار وجود مخاطر كبيرة، منها ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا.وقال النائب الأول لمديرة صندوق النقد الدولي، جيفري أوكاموتو، في خطاب ألقاه أمام منتدى التنمية الصيني، إنه “تظهر بوادر لتعاف قوي” للاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن “المؤسسة ستحدث في …

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