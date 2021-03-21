ضربات جوية تركية على منطقة كردية في سوريا هي الأولى منذ 17 شهرا

2021/03/21 | 10:22 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شن الطيران التركي ليل السبت غارات على منطقة تسيطر عليها قوات كردية في شمال سوريا هي الأولى منذ 17 شهرا، حسب المرصد السوري لحقوق الانسان.وقال المرصد “استهدفت طائرة حربية تركية مواقع عسكرية لقوات سوريا الديموقراطية في قرية صيدا بريف … Readmore

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