اعتقال 36 شخصا واصابة عدد من عناصر الشرطة خلال تظاهرة ضد اجراءات الحجر في لندن

2021/03/21 | 10:22 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقل 36 شخصا على الأقل وأصيب عدد من عناصر الشرطة السبت في لندن خلال تظاهرة ضمت آلاف الأشخاص الذين خرجوا رفضا للحجر المفروض لكبح جائحة كوفيد-19.وقالت الشرطة إن معظم المعتقلين اوقِفوا لخرقهم الحجر.منذ بداية كانون الثاني/يناير، مُنع سكان … Readmore

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