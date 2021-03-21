«جمارك دبي» تنظم رحلة افتراضية إلى متحف اللوفر أبوظبي

2021/03/21 | 10:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي/نينا/ نظمت «جمارك دبي»، ممثلة بإدارة الاتصال المؤسسي، رحلة افتراضية إلى متحف اللوفر أبوظبي، الذي تم افتتاحه في نوفمبر عام 2017 بجزيرة السعديات في أبوظبي، شارك فيها أكثر من 60 موظفاً من الدائرة.وتتزامن هذه الرحلة مع فعاليات شهر القراءة الوطني الذي يعقد في شهر مارس من كل عام، وتهدف إلى الاطلاع على أوجه التشابه والتبادلات الناشئة عن التجربة الإنسانية المشتركة التي تتجاوز حدود الجغرافيا والجنسية والتاريخ.واستمرت الرحلة إلى مرافق المتحف التي تضم صالات عرض دائمة ومعارض مؤقتة، وقاعة حوارات، بالإضافة إلى ورش ترميم ومساحة لتخزين وحفظ المجموعات الفنية، ومتحف الأطفال، كما يضم مطاعم للزوار وأماكن عامة، ومبنى الإدارة.وتعرّف المشاركون في نهاية الرحلة الافتراضية إلى «متحف اللوفر» على القطع المميزة التي يصل عددها إلى 600 قطعة فنية، وأيضاً معروضات المتحف مثل تمثال جنازة الأميرة هينوتاوي، وبعض صفحات القرآن الأزرق بالخط الكوفي المكتوب بالذهب، وتمثال رأس بوذا، وتمثال النحات الإيطالي جوفاني بليني والعديد غيرها، كما اطلع المشاركون أيضاً على الفترة الكلاسيكية من الإنسانية إلى عصر التنوير والعصر الحديث بدءاً من نهاية القرن الثامن عشر./انتهى

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