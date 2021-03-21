وزير الصحة في حكومة اقليم كردستان يدعو إلى الالتزام بالإجراءات الصحية والتدابير الوقائية لتجنب الإصابة بكورونا

2021/03/21 | 10:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/دعا وزير الصحة في حكومة اقليم كردستان سامان برزنجي إلى الالتزام بالإجراءات الصحية والتدابير الوقائية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.وقال الوزير في تهنئة له اليوم الأحد الى السكان بمناسبة حلول أعياد نوروز ورأس السنة الكردية: "نطلب من المواطنين التحلي بالصبر والالتزام بالتعليمات الصحية والتدابير الوقائية وحماية أنفسهم وأطفالهم من خلال ارتداء الكمامة والابتعاد عن الزخم والتلامس المباشر".وأضاف برزنجي انه ,مع ظهور أي أعراض و أو حالات اشتباه يتعين التوجه إلى مراكز الفحص والعلاج"./انتهى2

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