2021/03/21 | 10:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ خاص اقترح عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، مهدي امرلي، اليوم الاحد، حلين اثنين لحسم “التعرضات” التي تطال القوات الأمنية ومدنيين في مناطق حزام بغداد.وقال امرلي، في حديث خاص لـ”المركز الخبري الوطني”: “أكدنا على تفعيل دور الاستخبارات العسكرية، والاستخبارات الداخلية، والأمن الوطني، وتفعيل أجهزة التنصت المتطورة لديهم”.وبين أن “معركتنا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأمن النيابية تقترح حلين لحسم “التعرضات” في حزام بغداد المركز الخبري الوطني.

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