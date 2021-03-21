ترامب يواصل ترديد عبارته الأثيرة: “الانتخابات مزورة”

2021/03/21 | 10:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لا يزال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب متمسكاً بترديد مزاعم تزوير انتخابات الرئاسة، التي فاز فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن قبل أربعة أشهر.

وقال ترامب أمس السبت: “من المؤسف أن الانتخابات تم تزويرها”، وأضاف أن “التاريخ سيسجل جُبن المحكمة العليا والمحاكم الأمريكية الأخرى، بعد رفضها عشرات الدعاوى القضائية التي رفعها فريقه القانوني ضد نتائج الانتخابات”.

وجاءت تصريحاته رداً على مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز، أفاد بأن النشطاء المحافظين وضعوا مزاعم ترامب بشأن تزوير الانتخابات على رأس أولوياتهم، كوسيلة لجمع التبرعات والحفاظ على دعم المؤيدين للحزب الجمهوري.

ومنذ انتخابات 3 نوفمبر(تشرين الثاني) الماضي، يواصل ترامب ترديد المزاعم بحدوث تزوير حرمه من الفوز.

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