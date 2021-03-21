وزير الصحة يصل ذي قار

2021/03/21 | 10:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل وزير الصحة حسن التميمي، الأحد، إلى ذي قار، ليكون رابع وزير يزور المحافظة بعد التوجيه الذي أصدره رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للوزراء، بزيارة المحافظة أسبوعياً.

وتأتي زيارة التميمي من أجل الاطلاع على الواقع الصحي في المحافظة وموقف إصابات كورونا.

كما سيبحث التميمي في زيارته، احتياجات المحافظة من العلاجات والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ المستشفى التركي.

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